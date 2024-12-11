في الجول يكشف كواليس الأيام الأخيرة لـ جوميز مع الزمالك

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 12:12

كتب : عمرو عبد المنعم

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

رغم أن البرتغالي جوزيه جوميز اقترب من الرحيل بشكل رسمي عن الزمالك، إلا أن هذا الأمر لم يكن بشكل مفاجئ وبدأ قبل أيام.

ويكشف FilGoal.com كواليس الأيام الأخيرة لـ جوميز مع الزمالك وكيف تغير موقفه ليطلب الرحيل عن النادي.

علم FilGoal.com أن قبل سفر الزمالك إلى نيجيريا لمواجهة إنييمبا جوميز أخبر الإدارة أنه تلقى عدة عروض من السعودية ولذلك أسرعت الإدارة بتجهيز العقد الجديد له.

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جوميز أثناء تواجده مع الزمالك في نيجيريا أخبر الجهاز المعاون أنه تلقى عرضا رسميا من أحد الفرق السعودية.

بعد العودة إلى القاهرة إدارة الزمالك أرسلت العقد الجديد إلى جوميز حتى يوقعه ويجدد تعاقده مع النادي.

مساء أمس الثلاثاء جوميز أبلغ إدارة الزمالك برحيله عن النادي وأعاد العقد الجديد بعدما وافق على العرض السعودي.

وحسم البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك موقفه بالرحيل عن القلعة البيضاء.

وعلم FilGoal.com أن جوميز أبلغ إدارة الزمالك قبل دقائق قليلة بالتمسك بموقفه وهو الرحيل عن الفريق وعدم استكمال مهمته.

وأن تواجده في مقر النادي اليوم الأربعاء، جاء لوداع اللاعبين قبل الرحيل بشكل رسمي عن الفريق.

ولم تسفر الجلسة التي جمعت جوميز مع أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق عن تغيير في رأي المدرب البرتغالي.

وحاول ميدو إقناع جوميز بتغيير رأيه والاستمرار مع الزمالك، وهو ما لم يحدث خلال جلسة الثنائي.

وتقدم جوميز بطلب لإدارة الزمالك من أجل فسخ تعاقده والرحيل بسبب تلقيه أكثر من عرض بالإضافة لعدم تنفيذ النادي لبعض من طلباته.

وكشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية وفقا لمصادرها أن نادي الفتح قد أتم اتفاقه مع جوزيه جوميز للمتبقي بالموسم الجاري مع أفضلية التجديد لموسم آخر.

ويتذيل الفتح ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط عقب مرور 13 جولة.

ولم يحقق الفتح سوى انتصار وحيد هذا الموسم، وكان الفريق السعودي قد توج بلقب الدوري في 2013.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الثلاثاء إلغاء المباراة الودية أمام دياموند والتي كان مقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ويمتلك جوميز شرطا جزائيا بقيمة شهرين من قيمة راتبه.

ويبلغ راتب جوميز 65 ألف دولار مع مساعديه، ولم يحصل المدرب البرتغالي على راتب الشهر الماضي.

وعلم FilGoal.com أن جوميز قد أبلغ إدارة الزمالك بطلب رحيل مساعديه الأجانب بالكامل بالإضافة إلى أحمد مجدي.

ويأتي طلب جوميز من أجل ضم مجدي ومساعديه معه في الجهاز الفني لفريقه الجديد.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

ويتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.

جوزيه جوميز الزمالك حسين لبيب
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