أنشيلوتي يتحدث عن إصابة مبابي.. وغموض حول موقفه من كأس إنتركونتيننتال

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 11:55

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - كيليان مبابي - ريال مدريد

تحدث كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن الإصابة التي لحقت بكيليان مبابي في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تحوم فيه الشكوك حول موقفه من المشاركة في كأس إنتركونتيننتال.

وقال أنشيلوتي في تصريحات للصحفيين: "إصابة مبابي عبارة عن حمل عضلي زائد، لا يبدو الأمر خطيرا، سيخضع لفحوصات يوم الأربعاء".

وأضاف "لم يكن قادرا على الركض، لقد أزعجه ذلك قليلا ولذلك فضلت تغييره".

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وذكرت تقارير إسبانية أن مبابي سيخضع للفحوصات مساء الخميس.

فيما أوضحت شبكة TYC أن هناك شكوك حول لحاق مبابي بنهائي كأس إنتركونتيننتال يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة.

ومن المنتظر أن توضح الفحوصات مدة غياب النجم الفرنسي، ما بين أيام معدودة أو أكثر من أسبوع.

قبل أن يسافر فريق ريال مدريد إلى قطر، سيلعب ضد رايو فايكانو يوم السبت في الدوري الإسباني.

ويلعب الفريق الملكي نهائي كأس إنتركونتيننتال ضد الفائز بمباراة نصف النهائي وكأس التحدي.

وهي المباراة التي سيلعبها الأهلي يوم السبت المقبل ضد الفائز من لقاء باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي بدربي الأمريكتين.

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