بيلنيجهام: لا فائدة من تسجيلي أنا وفينيسيوس ومبابي إذا لم نحقق الفوز

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - ريال مدريد ضد أوساسونا

شدد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد على شعور فريقه بالارتياح بعد الفوز على أتالانتا.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وفاز ريال مدريد على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وسجل بيلينجهام الهدف الثالث لريال مدريد في المباراة.

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وقال بيلينجهام عبر سكاي سبورتس عقب المباراة: "نشعر بالارتياح بعد الفوز، كان من المهم لنا الحصول على النقاط الليلة وكانت المباراة صعبة حقا".

وواصل "من الجيد أن أسجل أنا وفينيسيوس ومبابي ولكن لا فائدة من ذلك إذا لم نفز بالمباريات ونقوم بالأشياء الأساسية بشكل جيد، في الشوط الثاني كنا ندافع عن تقدمنا فعلنا ذلك بشكل أفضل وحصلنا على الفوز".

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة التاسعة ليتقدم إلى المركز الـ 18 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن بشكل مباشر إلى دور الـ 16، بينما يلعب أصحاب المراكز من التاسع إلى الـ 24 في ملحق مؤهل لدور الـ 16.

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