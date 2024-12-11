تقييم صلاح أمام جيرونا من الصحف الإنجليزية

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 10:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جيرونا

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك جيرونا، ليواصل تألقه هذا الموسم، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على مضيفه جيرونا بنتيجة 1-0 ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا، وسجل هدف اللقاء الوحيد.

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الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام جيرونا حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 6 و7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.1 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر بمتوسط تقييم بلغ 8.3 درجة.

ووصل رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم إلى 16 هدفا، بينما صنع 12.

ويعيش نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 371 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 227 هدفا وصنع 99 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح ليفربول جيرونا
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