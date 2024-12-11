مواعيد مباريات الأربعاء 11 ديسمبر - يوفنتوس ضد سيتي.. وتحديد منافس الأهلي في إنتركونتيننتال

يتحدد اليوم منافس الأهلي المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال، كما تستكمل مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسبمر 2024 والقنوات الناقلة

دوري أبطال أوروبا

ليل × شتورم جراتس.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

أتليتكو مدريد × سلوفان براتسلافا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 3.

شتوتجارت × يانج بويز.. 10:00 مساء - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

يوفنتوس × مانشستر سيتي 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

فيينورد × سلافيا براج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 8.

بروسيا دورتموند × برشلونة.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

بنفيكا × بولونيا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 7.

أرسنال × موناكو.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

ميلان × رد ستار.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

الدوري الأوروبي

فنربخشة × أتلتيك بلباو.. 5:30 مساء - بي إن سبورتس.

كأس العالم للأندية للكرة الطائرة

الأهلي × فولاد سيرجان الإيراني.. 3:00 عصرا.

كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا × بوتافوجو.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كأس الرابطة المصرية

حرس الحدود × الإسماعيلي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس.

الجونة × سموحة.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

سيراميكا كليوباترا × البنك الأهلي.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس

مودرن سبورت × بتروجت.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس 2.

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