كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية

نجح رجال الأهلي للكرة الطائرة في كتابة التاريخ بتحقيق الانتصار على برايا البرازيلي بنتيجة 3-1 في افتتاح كأس العالم للأندية.

ويعتبر ذلك الانتصار هو الأول للمارد الأحمر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا في بطولة كأس العالم للأندية والأولى منذ نسخة 2015.

وتغلب الأهلي على برايا البرازيلي صاحب الأرض بنتيجة أشواط (25-23، 23-25، 25-21، 27-25).

ويلعب الأهلي مباراته المقبلة أمام فولاد سيرجان الإيراني اليوم الأربعاء في تمام الثالثة عصرا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ولم يسبق للأهلي تحقيق الفوز بأي مباراة في كأس العالم للأندية من قبل.

وشهد اللقاء تألق الثنائي محمد عسران وعبد الرحمن الحسيني بتسجيل كل منهما 16 نقطة.

بينما تألق أحمد صلاح نجم الفريق بتسجيل 14 نقطة.

ويقع الأهلي في المجموعة الأولى بجوار أندية لوبي سيتيانوفا الإيطالي وصيف أوروبا وفولاد سيرجان الإيراني بطل آسيا وبارايا البرازيلي مستضيف البطولة.

وتستضيف البرازيل منافسات الرجال بمشاركة الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا.

وسبق وأن حقق فريق الزمالك انتصارا في كأس العالم للأندية في نسخة 2009 بينما الصفاقسي التونسي حقق انتصارا هو الآخر في نسخة 2013.

وجاءت قائمة الاهلي كالآتي:

عبد الله عبد السلام – عبد الحليم عبو – أحمد صلاح – عبد الرحمن سعودي – محمد عسران – عبد الرحمن الحسيني – حسام يوسف – محمد رمضان – سيف عابد – محمد عثمان – مصطفى جبر – خالد عادل – إسلام عبد السميع – زياد أسامة – يوندر جارسيا

وستقام البطولة في الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر في ملعب سابيازينيو أرينا في مدينة أوبرلانديا الواقعة بولاية ميناس جرايس البرازيلية.

ويعود مقعد إفريقيا للمشاركة في البطولة بعد غياب منذ 2016.

ويشارك الأهلي كونه بطلا لإفريقيا بعدما فاز على مولودية بوسالم التونسي في النهائي، ويشارك للمرة الرابعة بمونديال الأندية وكانت المرة الأخيرة في 2015.