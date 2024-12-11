إنتركونتيننتال - كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب
الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 00:27
كتب : FilGoal
يحضر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مباراة بوتافوجو البرازيلي ضد باتشوكا المكسيكي مساء اليوم الأربعاء، في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" التي تقام في ملعب 974 في الدوحة عاصمة قطر.
ويلتقي الفائز من المباراة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.
وتقام المباراة ضد الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 أيضا.
ويؤدي الأهلي مرانه الأول في قطر عصر اليوم الأربعاء.
بينما تقام المباراة النهائية من البطولة يوم 18 نوفمبر الجاري على ملعب لوسيل في الدوحة.
وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي ليتأهل إلى هذه المباراة، ويحصل على كأس الثلاث قارات (إفريقيا – آسيا – المحيط الهادي).
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