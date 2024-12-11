أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا

حقق بايرن ميونيخ الألماني فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه شاختار الأوكراني بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب فيلتنس أرينا، في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ورغم تقدم شاختار في البداية عن طريق لاعبه كيفين في الدقيقة الخامسة، إلا أن بايرن ميونيخ عاد في النتيجة.

نجح كونراد لايمر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11، قبل أن يضيف توماس مولر الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الشوط الثاني أضاف مايكل أوليسي الهدف الثالث في الدقيقة 70، ثم جمال موسيالا في الدقيقة 87، وأخيرًا عاد أوليسي لتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بايرن ميونيخ رفع رصيده لـ12 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد شاختار عند 4 نقاط في المركز الـ27.

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سالزبورج × باريس

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا كبيرًا على حساب سالزبورج النمساوي بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية باريس جونكالو راموس في الدقيقة 30، ونونو مينديز في الدقيقة 72، وديزيري دوي في الدقيقة 85.

باريس حقق فوزه الثاني في دوري الأبطال ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ24، فيما توقف رصيد سالزبورج في المركز الـ32 برصيد 3 نقاط.

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لايبزيج × أستون فيلا

وخطف أستون فيلا فوزًا مثيرًا على حساب مضيفه لايبزيج الألماني بنتيجة 3-2.

جون مكجين تقدم بالهدف الأول لأستون فيلا في الدقيقة 3، قبل أن يسجل لويس أوبيندا هدف التعادل في الدقيقة 27 بعد خطأ بين الدفاع والحارس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني سجل جون دوران الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتصويبة صاروخية، ليعود بعدها لايبزج ويسجل كريستوف بومجارتنر الهدف الثاني في الدقيقة 62 بطريقة رائعة.

وبينما تتجه المباراة إلى التعادل سدد روس باركلي كرة مفاجئة في الدقيقة 85 خادعت الحارس لتسكن الشباك.

أستون فيلا ارتقى للمركز الثالث برصيد 13 نقطة متساويا مع باير ليفركوزن وإنتر ميلان وبريست بنفس الرصيد.

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كلوب بروج × سبورتنج لشبونة

وفاز كلوب بروج البلجيكي على حساب سبورتنج لشبونة البرتغالي 2-1.

تقدم لشبونة في الدقيقة 3 عن طريق جيني كاتامو، فيما سجل هدفي أصحاب الأرض إدواردو كواريسما في الدقيقة 24، قبل أن يضيف كاسبر نيلسين هدف الفوز في الدقيقة 84.

رفع كلوب بروج رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ14 ليعادل نقاط سبورتنج لشبونة صاحب المركز الـ12.

دينامو زغرب × سيلتك

وتعادل دينامو زغرب وسيلتك سلبيا ضمن الجولة ذاتها.

دينامو رفع رصيده لـ8 نقاط في المركز 23، فيما رفع سيلتك رصيده لـ9 نقاط في المركز الـ19.