مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا

الأربعاء، 11 ديسمبر 2024 - 00:10

كتب : FilGoal

ريال مدريد - كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور

استعاد ريال مدريد توازنه في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالفوز على أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد على أتالانتا 3-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من المسابقة.

وسجل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام أهداف ريال مدريد.

فيما أحرز شارل دي كيتلاري ولوكمان هدفي أتالانتا.

ريال مدريد حقق الانتصار بعد هزيمتين متتاليتين في دوري الأبطال أمام ميلان وليفربول.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى النقطة التاسعة في المركز الـ18.

فيما توقف رصيد نادي أتالانتا الإيطالي عند النقطة 11 في المركز التاسع.

وصف المباراة

بدأ ريال مدريد المباراة بضغط هجومي على مرمى أتالانتا بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وأهدر مبابي محاولة أولي بعد انفراد بالمرمى لكن تصدى لها حارس مرمى أتالانتا ماركو كارنيسكي.

وفي الدقيقة العاشرة سجل مبابي الهدف الأول بعد تمريرة من براهيم دياز من خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كيليان مبابي الذي توغل وسددها سكنت يمين المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل شارل دي كيتلاري هدف التعادل من ركلة جزاء سكنت أقصي يسار المرمى.

واستغل فينيسيوس جونيور تمريرة خاطئة من إيدرسون لاعب أتالانتا وسدد كرة أرضية سكنت يمين المرمى.

ومن تمريرة رائعة من فينيسيوس جونيور لجود بيلينجهام الذي راوغ مدافع أتالانتا وسددها من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى في الدقيقة 58.

وأرسل لازار سامرزيدتش عرضية من الجهة اليمني نحو الجهة اليسري ذهبت إلى لوكمان الذي سددها فى الزاوية اليمني لتيبو كورتوا سكنت المرمى ليقلص الفارق عند الدقيقة 65.

وأهدر أتالانتا فرصة هدف محققة فى أخر ثواني من ماتيو ريتيجي بعدما كان أمام المرمى الفارغ داخل منطقة الست ياردات سددها مرت فوق العارضة.

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
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