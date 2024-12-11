ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال

تلقى إنتر ميلان الإيطالي أول هزيمة له في دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري وذلك أمام باير ليفركوزن الألماني.

وفاز ليفركوزن على إنتر بهدف قاتل في الدقيقة 90 من المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدور الأول من دوري الأبطال.

وجاء هدف فوز ليفركوزن في الدقيقة 90 بقدم اللاعب نوردي ماكيلي.

الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى النقطة 13 في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بشكل مؤقت خلف ليفربول المتصدر بالعلامة الكاملة 18 نقطة.

وتجمد رصيد إنتر عند النقطة 13 في المركز الرابع.

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ويتبقى مباراتين لفريق إنتر ميلان في الدور الأول من دوري الأبطال ضد كل من فريق الإمارة الفرنسية موناكو، وسبارتا براج التشيكي.

بينما سيلعب باير ليفركوزن ضد أتليتكو مدريد الإسباني، وسبارات براج التشيكي.

في مباراة أخرى فاز استاد بريست الفرنسي على ضيفه آيندهوفن الهولندي بهدف دون رد ليواصل نتائجه المميزة في البطولة.

وسجل هدف فوز بريست اللاعب جوليان لي كاردينال في الدقيقة 45.

ورفع بريست رصيده إلى النقطة 13 في المركز الخامس بالتساوي مع كل من باير ليفركوزن وأستون فيلا وإنتر ميلان.

وتجمد رصيد آيندهوفن عند النقطة 8 في المركز الـ21.