سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 23:38

كتب : أحمد الخولي

جوزيه جوميز مدرب الزمالك

كشف أحمد سالم المتحدث باسم مجلس إدارة الزمالك عن طلب جوزيه جوميز المدير الفني للفريق عقد جلسة عاجلة مع مجلس الإدارة لبحث موقفه مع الأبيض.

وقال سالم لـFilGoal.com: "جوزيه جوميز طلب عقد اجتماع فوري مع إدارة الزمالك".

وأضاف "جوميز يعقد حاليا جلسة مع حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة لدراسة مستقبله مع الفريق".

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وكشف FilGoal.com أن جوميز أبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل بسبب عدم تنفيذ بعض من طلباته.

وكشف جوميز لإدارة الزمالك تلقيه أكثر من عرض في الوقت الحالي.

وتحاول إدارة الزمالك إثناء المدرب البرتغالي عن قراره، وهناك محاولات لعقد جلسة مع المدير الفني غدا الأربعاء قبل إعلان القرار الرسمي.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الثلاثاء إلغاء المباراة الودية أمام دياموند والتي كان مقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.

الزمالك جوزيه جوميز أحمد سالم
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