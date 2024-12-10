جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة

طالب جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك الرحيل عن قيادة الفريق.

وعلم FilGoal.com أن جوميز أبلغ إدارة الزمالك برغبته في الرحيل بسبب عدم تنفيذ بعض من طلباته.

وكشف جوميز لإدارة الزمالك تلقيه أكثر من عرض في الوقت الحالي.

وتحاول إدارة الزمالك إثناء المدرب البرتغالي عن قراره، وهناك محاولات لعقد جلسة مع المدير الفني غدا الأربعاء قبل إعلان القرار الرسمي.

ويمتلك جوميز شرطا جزائيا بقيمة شهرين من قيمة راتبه.

ويبلغ راتب جوميز 65 ألف دولار مع مساعديه، ولم يحصل المدرب البرتغالي على راتب الشهر الماضي.

وكان الزمالك قد أعلن اليوم الثلاثاء إلغاء المباراة الودية أمام دياموند والتي كان مقرر لها غدا الأربعاء.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

وتولى جوزيه جوميز قيادة الزمالك في فبراير 2024.

وخاض الزمالك 47 مباراة تحت قيادة جوميز ونجح في تحقيق الفوز 27 مرة مقابل 9 تعادلات و11 هزيمة.

وحقق جوميز لقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقيا مع الزمالك خلال 10 أشهر.