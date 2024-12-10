قبل مواجهة المصري.. الزمالك يلغي ودية دياموند

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه إلغاء المباراة الودية المتفق عليها أمام نادي دياموند.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني صباح الغد تحضيرا لمواجهة المصري.

وقرر جوميز إلغاء المباراة و خوض التدريبات بصورة طبيعية في الحادية عشر صباح غداً الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.