قبل مواجهة المصري.. الزمالك يلغي ودية دياموند

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 22:41

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - إنييمبا - الكونفدرالية

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه إلغاء المباراة الودية المتفق عليها أمام نادي دياموند.

وكان من المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني صباح الغد تحضيرا لمواجهة المصري.

وقرر جوميز إلغاء المباراة و خوض التدريبات بصورة طبيعية في الحادية عشر صباح غداً الأربعاء على ملعب النادي، استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

أخبار متعلقة:
بعد حضور 2677 عضوا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك دوري السيدات - الزمالك يكتسح الاتحاد بـ9 أهداف.. وزد يفوز على بيراميدز بخماسية طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بنتايك ومدة غيابه نائب رئيس المصري يكشف إصابة ميدو جابر.. ومكافآت حال الفوز على الزمالك

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.

الزمالك المصري الكونفدرالية
نرشح لكم
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين مران بيراميدز - تدريبات بدنية تحضيرا للترجي.. وتوفيق يرتدي قناعا طبيا بيراميدز يعلن غياب ثنائي الفريق أمام الترجي بعد حضور 2677 عضوا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بنتايك ومدة غيابه
أخر الأخبار
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز 30 ثاتيه | الدوري المصري
سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك 12 دقيقة | الدوري المصري
جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة 16 دقيقة | الدوري المصري
فيفا يعتمد القائمة الدولية للحكام المصريين ساعة | الكرة المصرية
قبل مواجهة المصري.. الزمالك يلغي ودية دياموند ساعة | الكرة المصرية
مباشر مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي (1) 2-1 (5) برايا البرازيلي.. الشوط الرابع ساعة | كرة طائرة
مباشر أبطال أوروبا – ليفركوزن (1)-(0) إنتر.. جووووووول قاتل ساعة | دوري أبطال أوروبا
صلاح التاريخي يقود ليفربول لتجاوز جيرونا ومواصلة صدارة دوري الأبطال 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده