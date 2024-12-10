انتهت مونديال الأندية كرة طائرة - الأهلي 3-1 برايا البرازيلي.. انتصار تاريخي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:53

كتب : محمد سمير

فريق الأهلي - كرة طائرة

يستهل فريق رجال الأهلي للكرة الطائرة مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة برايا البرازيلي.

وتقام البطولة في البرازيل ويشارك الأهلي للمرة الرابعة تاريخيا والأولى منذ 2015.

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الأهلي يحقق انتصار تاريخي بالفوز 27-25 في الشوط الرابع

الأهلي يتقدم 20-19

التعادل 13-13

تقدم برايا البرازيلي 1-5

الشوط الرابع

الأهلي يفوز بنتيجة 25-21

تقدم الأهلي 16-8

الشوط الثالث

برايا يحسم الشوط الثاني 23-25 والتعادل 1-1 في الأشواط

تقدم برايا 23-21

19-19

التعادل 17-17

تقدم الأهلي 12-11

التعادل 6-6

الشوط الثاني

الأهلي يحسم الشوط الأول بنتيجة 25-23

تقدم الأهلي 22-20

تقدم الأهلي 21-19

تعادل مستمر 16-16

التعادل من جديد 12-12

الأهلي يتقدم 10-7

التعادل مستمر 7-7

التعادل 3-3

الشوط الأول

انطلاق المباراة

الأهلي كرة طائرة كأس العالم للأندية
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