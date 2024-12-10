انتهت أبطال أوروبا – ليفركوزن (1)-(0) إنتر.. نهاية المباراة
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باير ليفركوزن الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.
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نهاية المباراة بفوز ليفركوزن بهدف دون رد
ق 90: جوووووووووول قاتل لليفركوزن
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 4: العارضة تمنع الأول من ليفركوزن
انطلاق المباراة
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