انتهت أبطال أوروبا – ليفركوزن (1)-(0) إنتر.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:51

كتب : FilGoal

إنتر ميلان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باير ليفركوزن الألماني ضد إنتر ميلان الإيطالي في دوري أبطال أوروبا.

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نهاية المباراة بفوز ليفركوزن بهدف دون رد

ق 90: جوووووووووول قاتل لليفركوزن

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 4: العارضة تمنع الأول من ليفركوزن

انطلاق المباراة

ليفركوزن إنتر ميلان
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