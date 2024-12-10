صلاح التاريخي يقود ليفربول لتجاوز جيرونا ومواصلة صدارة دوري الأبطال

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:49

كتب : FilGoal

محمد صلاح أمام جيرونا

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتخطي جيرونا الإسباني بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول تصدره لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بـ18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات، فيما توقف رصيد جيرونا عند 3 نقاط في المركز الـ30 من فوز و5 هزائم.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 63 سددها النجم المصري قوية على يسار الحارس جادزانيجا.

أخبار متعلقة:
صلاح يسجل هدفه الـ50 في دوري الأبطال ويقتحم قائمة العظماء العشرة تشكيل ليفربول - عودة أليسون وصلاح في الهجوم أمام جيرونا بـ دوري الأبطال صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي خلال نوفمبر من رابطة المحترفين

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

وشهدت المباراة عودة أليسون بيكر حارس ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة وأبعدته عن الملاعب.

ورفع ليفربول رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، فيما لم يتلق سوى هدفا وحيدًا.

ليفربول أكد تواجده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي ضمن التأهل إليه من الجولة السابقة بعد الفوز أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في دوري المجموعات المكون من 36 فريقا.

ويتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة مباراتين ذهابا وإيابا لتحديد بقية الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا جيرونا
نرشح لكم
أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال انتهت أبطال أوروبا – ليفركوزن (1)-(0) إنتر.. نهاية المباراة انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(2) أتالانتا.. 3 نقاط ثمينة صلاح يسجل هدفه الـ50 في دوري الأبطال ويقتحم قائمة العظماء العشرة تشكيل ريال مدريد - عودة فينيسيوس أمام أتالانتا.. ومبابي أساسي انتهت في أبطال أوروبا - جيرونا (0)-(1) ليفربول
أخر الأخبار
كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية 2 ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب 3 ساعة | كأس العالم للأندية
أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 ساعة | الدوري المصري
مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز 3 ساعة | الدوري المصري
سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده