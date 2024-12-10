صلاح التاريخي يقود ليفربول لتجاوز جيرونا ومواصلة صدارة دوري الأبطال

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتخطي جيرونا الإسباني بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره في الجولة السادسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وواصل ليفربول تصدره لدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بـ18 نقطة بعد الفوز في 6 مباريات، فيما توقف رصيد جيرونا عند 3 نقاط في المركز الـ30 من فوز و5 هزائم.

أحرز محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في المباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 63 سددها النجم المصري قوية على يسار الحارس جادزانيجا.

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ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

وشهدت المباراة عودة أليسون بيكر حارس ليفربول بعد الإصابة التي تعرض لها في أوتار الركبة وأبعدته عن الملاعب.

ورفع ليفربول رصيده من الأهداف إلى 13 هدفا، فيما لم يتلق سوى هدفا وحيدًا.

ليفربول أكد تواجده في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الذي ضمن التأهل إليه من الجولة السابقة بعد الفوز أمام ريال مدريد بهدفين نظيفين.

ويخوض كل فريق 8 مباريات في دوري المجموعات المكون من 36 فريقا.

ويتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق من المركز التاسع إلى 24 مباراة مباراتين ذهابا وإيابا لتحديد بقية الفرق المتأهلة إلى الدور ثمن النهائي.