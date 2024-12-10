كرة سلة - بالعلامة الكاملة.. سيدات الأهلي تتأهلن إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا

حسمت سيدات الأهلي تأهلهن إلى ربع نهائي منافسات بطولة إفريقيا للأندية بالعلامة الكاملة.

وتصدرت سيدات الأهلي المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بعد الفوز على داكار السنغالي.

وتغلب فريق الأهلي للسيدات على بطل السنغال ومستضيف البطولة بنتيجة 61-46 في ختام دور المجموعات.

وحقق فريق سيدات الأهلي الفوز في مبارياته الثلاثة بدور المجموعات.

ونجحت نديوما كان محترفة الأهلي في تسجيل 19 نقطة وجاءت خلفها رنيم الجداوي بـ 11 نقطة.

ويتنافس الأهلي بجانب سبورتنج حامل اللقب، من مصر على لقب بطولة إفريقيا في السنغال.

وتأتي قائمة فريق سيدات الأهلي بقيادة طارق خيري كالآتي:

دينا عمرو - نادين سلعاوي - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - ريم موسى - تمارا نادر السيد - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ريتشاردسون - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجون سيني.

وتختتم منافسات اليوم بمواجهة بين سيدات سبورتنج وفريق APR الرواندي.

ويسعى فريق سبورتنج لتحقيق الفوز وحسم تأهله إلى ربع النهائي.