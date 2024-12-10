انتهت في أبطال أوروبا - ريال مدريد (3)-(2) أتالانتا.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم filgoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد الإسباني وأتالانتا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة.

فيما يتواجد ريال مدريد في المركز 24 برصيد 6 نقاط.

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نهاية المباراة

ق81ركلة حرة لصالح أتالانتا من على مشارف منطقة الجزاء مقابله للمرمى بعد عرقلة من فيدريكو فالفيردي نفذها لازار سامرزيدتش بتسديدة ذهبت بين أحضان حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا.

ق65 جووول: تمريرة من لازار سامرزيدتش من الجهة اليمني نحو الجهة اليسري ذهبت إلى لوكمان الذي سددها فى الزاوية اليمني لتيبو كورتوا سكنت المرمى.

ق59 تمريرة رائعة من الدفاع للهجوم من فينيسيوس جونيور لجود بيلينجهام الذي راوغ مدافع أتالانتا وسددها من حدود منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

ق56 تمريرة خاطئة من إيدرسون ذهبت إلى فيني الذي انطلق وسددها أرضية سكنت يمين المرمى.

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق45 جووول التعادل لنادي أتالانتا بعد تنفيذ ركلة جزاء ناجحة

ق20 تسديدة من داخل منطقة الجزاء من لاعب أتالانتا شارل دي كيتيلاري ولكن يتصدي لها تيبو كورتوا ببراعة.

ق12 تسديدة رأسية من داخل منطقة الجزاء من لاعب أتالانتا أديمولا لوكمان ذهبت بين أحضان تيبو كورتوا.

ق10 جووول مبابي: تمريرة من براهيم دياز من خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كيليان مبابي الذي توغل وسددها سكنت يمين المرمى.

ق2 محاولة أولي وانفراد بالمرمى من لاعب ريال مدريد كيليان مبابي ولكن يتصدي لها حارس مرمى أتالانتا ماركو كارنيسكي.

انطلاق المباراة

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