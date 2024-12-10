دوري NBA – ميامي هيت منفتح لرحيل جيمي باتلر

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:36

كتب : FilGoal

جيمي باتلر نجم ميامي هيت

فتح ميامي هيت الباب أمام رحيل نجمه جيمي باتلر وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات بدوري رابطة السلة الأمريكية NBA.

وطلب جيمي باتلر الرحيل عن فريقه لرغبته في خوض تجربة جديدة بعدما فشل في تحقيق اللقب مع ميامي هيت في السنوات الماضية.

ويستعد ميامي هيت للسماع للعروض المقدمة له من أجل الحصول على خدمات جيمي باتلر.

أخبار متعلقة:
دوري NBA – ميامي يهزم كليفلاند.. وجولدن ستيت يستعيد الانتصارات أمام مينيسوتا دوري NBA - تألق يوكيتش لا يكفي لفوز دنفر.. وممفيس يهزم بوسطن دوري NBA – تحديد مواجهات ربع نهائي كأس الإمارات

وتعد أبرز الفرق المهمتة بضم باتلر في الفترة المقبلة هي دالاس مافريكس وهيوستن روكيتس وجولدن ستيت واريورز.

وتشير التقارير إلى أن باتلر يحب فكرة العودة إلى مسقط رأسه في هيوستن من جديد والاستقرار هناك.

ويقع فريق هيوستن في ولاية تكساس التي تضم أيضا فريق دالاس مافريكس.

بالتر البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف ميامي في عام 2019 قادما من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وشارك باتلر في مباراة كل النجوم لدوري NBA الأمريكي 6 مرات سابقة.

كما حصل مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

NBA ميامي هيت جيمي باتلر
نرشح لكم
دوري NBA – ميامي يهزم كليفلاند.. وجولدن ستيت يستعيد الانتصارات أمام مينيسوتا دوري NBA - تألق يوكيتش لا يكفي لفوز دنفر.. وممفيس يهزم بوسطن دوري NBA – تحديد مواجهات ربع نهائي كأس الإمارات دوري NBA – أرقام تاريخية في الثلاثيات والتسجيل ـ هاردن وليبرون جيمس دوري NBA – فوز مثير لـ ميلوكي على ميامي في كأس الإمارات.. وصنز يدمر ليكرز دوري NBA – أوكلاهوما يستغل خسارة جولدن ستيت ويتصدر القسم الغربي دوري NBA – فوز مثير لـ بوسطن على مينيسوتا.. وميامي يهزم دلاس في الوقت الإضافي دوري NBA – العقدة مستمرة.. يوكيتش يتألق ويقود دينفر لفوز كبير على ليكرز
أخر الأخبار
كرة طائرة - النسر يحلق في العالمية.. الأهلي يهزم برايا البرازيلي في مونديال الأندية 4 ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - كولر يتابع مباراة بوتافوجو وباتشوكا من الملعب 4 ساعة | كأس العالم للأندية
أبطال أوروبا - بايرن يكتسح شاختار وباريس يحقق انتصاره الثاني.. وفوز مثير لأستون فيلا 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 4 ساعة | الدوري المصري
مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام سجلوا.. ريال مدريد يستعيد توازنه بدوري الأبطال بثلاثية في أتالانتا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
ليفركوزن يلحق الهزيمة الأولى بـ إنتر في دوري الأبطال 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
الشرق الأوسط: الفتح أتم اتفاقه مع جوميز 5 ساعة | الدوري المصري
سالم لـ في الجول: جوميز يعقد جلسة مع لبيب لدراسة موقفه مع الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - قرعة كأس العالم للأندية 2025.. الأهلي في المجموعة الأولى 2 كأس العالم للأندية - الأهلي في الافتتاح ضد ميسي.. تعرف على مباريات الأحمر وطريقه 3 إيفرتون يعلن تأجيل مواجهة ليفربول بسبب الأحوال الجوية 4 ميرور: بعد التوصل لحل وسط.. ليفربول يتفق مع صلاح على تجديد تعاقده