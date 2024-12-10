دوري NBA – ميامي هيت منفتح لرحيل جيمي باتلر

فتح ميامي هيت الباب أمام رحيل نجمه جيمي باتلر وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات بدوري رابطة السلة الأمريكية NBA.

وطلب جيمي باتلر الرحيل عن فريقه لرغبته في خوض تجربة جديدة بعدما فشل في تحقيق اللقب مع ميامي هيت في السنوات الماضية.

ويستعد ميامي هيت للسماع للعروض المقدمة له من أجل الحصول على خدمات جيمي باتلر.

وتعد أبرز الفرق المهمتة بضم باتلر في الفترة المقبلة هي دالاس مافريكس وهيوستن روكيتس وجولدن ستيت واريورز.

وتشير التقارير إلى أن باتلر يحب فكرة العودة إلى مسقط رأسه في هيوستن من جديد والاستقرار هناك.

ويقع فريق هيوستن في ولاية تكساس التي تضم أيضا فريق دالاس مافريكس.

بالتر البالغ من العمر 35 عاما انضم لصفوف ميامي في عام 2019 قادما من فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز.

وشارك باتلر في مباراة كل النجوم لدوري NBA الأمريكي 6 مرات سابقة.

كما حصل مع منتخب الولايات المتحدة لكرة السلة على ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.