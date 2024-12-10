مران بيراميدز - تدريبات بدنية تحضيرا للترجي.. وتوفيق يرتدي قناعا طبيا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

محمود جاد - أحمد توفيق - رمضان صبحي

واصل نادي بيراميدز تحضيراته لمواجهة الترجي التونسي المرتقبة في دوري أبطال إفريقيا.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخاض لاعبو بيراميدز تدريبات بدنية قوية تحضيرا لخوض المواجهة المرتقبة.

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فيما ارتدى أحمد توفيق لاعب وسط فريق نادي بيراميدز لقناع طبي خلال مشاركته في تدريبات الفريق في العاصمة التونسية، استعدادا لمباراة الترجي.

وتعرض أحمد توفيق لإصابة قوية بارتطام في الوجه مع أحد لاعبي فريق دجوليبا المالي، نجم عنه إصابة قوية في أنف اللاعب وأكمل اللقاء في باماكو مصابا.

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وبعد وصول البعثة إلى تونس خضع توفيق لأشعة وفحوصات طبية أثبتت إصابته بكسر في الأنف يتطلب معه ارتداء قناع واقي للوجه والأنف خوفا من الالتحامات في التدريبات، استعدادا لمواجهة الترجي.

وكان بيراميدز قد تعادل سلبيا أمام دجوليبا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتساوى الترجي مع بيراميدز في عدد النقاط برصيد 4 نقاط لكل منهما عقب مرور جولتين.

وكان الترجي قد تعادل مع ساجرادا الأنجولي خارج ملعبه في الجولة الثانية.

ويعتبر الهلال السوداني هو الفريق الوحيد الذي حقق 6 نقاط في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الهلال على يانج أفريكانز وتي بي مازيمبي.

بيراميدز الترجي دوري أبطال إفريقيا أحمد توفيق
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