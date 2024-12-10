صلاح يسجل هدفه الـ50 في دوري الأبطال ويقتحم قائمة العظماء العشرة

سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي هدفا في شباك جيرونا الإسباني في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

هدف محمد صلاح جاء من ضربة جزاء في الدقيقة 63 ليمنح فريقه التقدم في المباراة.

ورفع محمد صلاح رصيده من الأهداف في دوري أبطال أوروبا لـ50 هدفا معادلا رقم الفرنسي تيري هنري، ضمن قائمة تضم 10 لاعبين فقط وصلوا لهذا الرقم من قبل.

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أهداف محمد صلاح جاءت بواقع 44 هدفا بقميص ليفربول و5 مع بازل السويسري، وهدف وحيد مع روما الإيطالي.

وأصبح محمد صلاح على بعد هدف واحد من معادلة رقم بيلي ليدل (228 هدفًا) في المركز الرابع في قائمة هدافي ليفربول على مر العصور.

وسجل صلاح ثاني أهدافه هذا الموسم في دوري الأبطال ليصل إجمالي أهدافه لـ16 هدفا و12 مساهمة في 22 مباراة خاضها بكافة البطولات

وسجل نجم الريدز 7 أهداف في آخر 6 مباريات خاضها مع الفريق في كافة البطولات.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من الفوز في مبارياته الخمس، فيما يحل جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط من فوز و4 هزائم.