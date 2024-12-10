منافس الأهلي المحتمل - روندون: مواجهة بوتافوجو ستكون رائعة جماهيريا بسبب عدد النجوم

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 21:02

كتب : FilGoal

سالمون روندون

أشاد سالومون روندون لاعب باتشوكا بمواجهة فريقه ضد بوتافوجو في دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

ويلعب باتشوكا أمام بوتافوجو البرازيلي مساء غدا الأربعاء على استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال سالومون روندون مهاجم باتشوكا خلال المؤتمر الصحفي: "رأيت العديد من لاعبي بوتافوجو، ومستواهم رائع خاصة من ناحية الهجوم، وأعتقد أن لديهم لاعب رائع من أوروجواي".

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وتابع "نعرف نقاط قوة وضعف لاعبي بوتافوجو، ولدي أصدقاء هناك لكن سننسى هذه الصداقة حاليا من أجل الفوز".

واختتم تصريحاته "ستكون مباراة رائعة جماهيريا، وتضم عدد من النجوم الكبار الذي يلعبون لمنتخب بلادهم".

وسبق لروندون اللعب لأندية لاس بالماس ومالاجا ووست بروميتش ونيوكاسل وإيفرتون وسسكا موسكو وريفر بليت.

وخاض روندون 115 مباراة دولية بقميص فنزويلا ونجح في تسجيل 45 هدفا.

ويلعب باتشوكا أمام بوتافوجو في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء على كأس دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف الأدوار النهائية من البطولة.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة ليلاقي الأهلي المصري على كأس التحدي مساء السبت.

بينما يصعد الفائز من كأس التحدي ليواجه ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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