منافس الأهلي المحتمل - تيليس: لدينا فلسفتنا بغض النظر عن المنافس.. وباتشوكا وصل عن جدارة

استرجع أليكس تيليس لاعب بوتافوجو البرازيلي ذكرياته مع ملعب 974 في قطر والذي سيشهد على مباراة فريقه أمام باتشوكا في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال تيليس في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة المقررة السابعة مساء الأربعاء: "كنت محظوظًا بالظهور لأول مرة مع المنتخب الوطني في كأس العالم هنا، وكنت أعرف أن هذه اللحظة ستأتي مرة أخرى، رغبتي هي أن أبذل قصارى جهدي مع زملائي في الفريق وأن أجعل هذه اللحظة تاريخية".

وخاض المنتخب البرازيلي مباراة في دور المجموعات أمام سويسرا ومباراة في ثمن النهائي أمام كوريا الجنوبية على ملعب 974 ونجح في الفوز 4-1 والتأهل إلى ربع النهائي.

وأوضح تيليس "نحن أمام لحظة تاريخية، لدينا فلسفتنا على أرض الملعب ونملك الخبرة الكافية للتعامل مع الفريق المنافس الذي يمتلك العديد من نقاط القوة".

وأكمل "طوال مسيرتي الكروية كنت أسعى دائمًا لاستغلال الفرصة لتحقيق النجاح والانتصارات، تواجدنا هنا دليل على العمل الكبير الذي قدمناه طوال الموسم الحالي"

وأضاف "كل مباراة هي نهائي، طموحنا للألقاب يجب أن يكون أكبر من أي تعب أو سفر، يجب أن يكون الطموح أكبر من أي وقت مضى، هناك الكثير أمامنا وسنبذل دائمًا قصارى جهدنا".

وعن منافسه باتشوكا، علق "بغض النظر عن منافسنا في الملعب، فإن لدينا فلسفتنا في الملعب".

وسرد مميزات منافسه "باتشوكا وصل عن جدارة ولديهم مميزاتهم وسنخوض مباراة صعبة للغاية، ويضم لاعبين خطيرين ولكن لا أخوض تلك المحادثة لأن بوتافوجو لم يكن في حالة جيدة بعد التعادل في 3 مباريات ولكن في نهاية الأمر توجنا بالدوري البرازيلي."

ويلتقي الفائز من ذلك اللقاء أمام الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 في كأس التحدي.

وسيكون الفائز من تلك المباراة على موعد مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في ملعب لوسيل في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.