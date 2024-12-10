محرز: مونديال السعودية سيبهر العالم.. الكلمات تعجز عن الوصف

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 20:50

كتب : FilGoal

رياض محرز وفيرمينو

يرى الجزائري رياض محرز لاعب أهلي جدة أن السعودية ستبهر العالم عندما تنظم منافسات كأس العالم 2034.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن استضافة السعودية لكأس العالم 2034 غدا الأربعاء الموافق 11 ديسمبر.

وقال محرز عبر مقطع فيديو: "أتخيل أن بعد 10 سنوات سيكون أمر رائع العالم كله. الملاعب التي سيتم إنشاؤها ستكون رائعة للغاية".

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وأضاف "لا أعتقد أن الناس يدركون حجم الشغف الكبير بكرة القدم في السعودية. الكلمات تعجز عن الوصف".

وأتم "كأس العالم في السعودية سيجمع العالم بأسره في دولة واحدة. السعودية دولة كبيرة وقادرة على استقبال الجميع وتوفير تجربة رائعة".

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن استضافة السعودية بشكل رسمي لكأس العالم 2034، وذلك بسبب عدم تقدم أي دولة أخرى لتنظيم البطولة.

وكشفت وكالة أنباء رويترز أن السعودية تسعى لإقامة بطولة كأس العالم في الشتاء وذلك لتجنب اللعب في درجات حرارة مرتفعة خلال فصل الصيف.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يقام فيها كأس العالم بعيدا عن فصل الصيف، وذلك بعد مونديال 2022 في قطر الذي أقيم خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

رياض محرز كأس العالم 2034
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