منافس الأهلي المحتمل - مدرب بوتافوجو: خضنا رحلة 24 ساعة.. ولا يمكن للتعب أن يوقف طموحنا

عبر البرتغالي أرتور خورخي المدير الفني لنادي بوتافوجو البرازيلي عن فخره بالمشاركة في بطولة إنتركونتيننتال.

وقال أرتور خورخي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة باتشوكا: "نعرف صعوبة المهمة المنتظرة في مباراة الغد، فخورون بكوننا جزءًا من هذه المسابقة، فمن يصلون إلى هنا هم الأفضل، ونحن كنا أفضل من الجميع".

ويلتقي باتشوكا أمام بوتافوجو في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال على ملعب 974، مساء الأربعاء.

وأوضح "هدفنا كان الوصول إلى هذه المرحلة، وتركيزنا منصب على مواجهة باتشوكا، ونأمل في تقديم ما بوسعنا للظهور بالصورة المأمولة".

وتوج فريق بوتافاجو ببطولة الدوري البرازيلي بعد الفوز على حساب ساوباولو بنتيجة 2-1 يوم الأحد.

وأصبح بوتافوجو ثالث فريق في تاريخ البرازيل يجمع بين لقبي الدوري وكوبا ليبرتادوريس في موسم واحد بعد سانتوس في 1962 و1963 وفلامنجو في 2019.

وأكمل مدرب بوتافاجو "لدينا وقت راحة قليل بين المسابقات، من الصعب الانتهاء من بطولة يوم الأحد والاحتفال مع الجماهير ثم القيام برحلة طويلة استمرت حوالي 24 ساعة بسبب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة".

وأضاف "أمضينا يوما للتكيف مع الأجواء، ولا يمكن أن يكون هناك تعب أكبر من طموحنا، نحن نعرف الصعوبات جيدا ليس بسبب منافسنا باتشوكا فقط وهو خصم قوي، ولكن بسبب كل ما سبق، نحن متحمسون جدا وواثقون ومستعدون لتجاوز المباراة كل الصعوبات".

ووجه مدرب بوتافوجو نصيحته للاعبيه: "يمكننا الاحتفال كثيرًا، ولكن في الملعب أفضل مكان للاحتفال بما حققوه حتى الآن، وإظهار السعادة الموجودة بداخلنا، لا توجد طريقة للاحتفال أفضل من التواجد في الملعب والفوز بالمباريات.. هذا سلوك البطل وهم أبطال".

وعن وصول بعثة باتشوكا إلى قطر يوم 6 ديسمبر، علق خورخي: "باتشوكا كان في الدوحة لمدة أسبوع، ولكن يجب أن نفهم الواقع وألا نتوقف عن الطموح والإصرار لقد جئنا إلى الفوز وعلينا تجاوز المرحلة الأولى غدا، سنكون فريقًا تنافسيًا للتغلب على خصمنا."

وأكمل حديثه عن باتشوكا: "أتيحت لنا الفرصة لمتابعة تطور فريق باتشوكا ورؤية بعض المباريات التي لعبها، ستكون مباراة بين فريقين برازيلي ومكسيكي وجهاً لوجه، وهناك تاريخ طويل، لكن في هذه اللحظة علينا أن نكون أفضل من الخصم على أرض الملعب."

وأتم "أحترم فريق باتشوكا كثيرًا، وأعلم أنه فريق قوي جدًا وعلينا أن نتحلى بالجدية والتواضع للنظر إلى هذا التحدي باعتباره تحديًا سيتطلب منا الكثير للمضي قدماً في المنافسة."

ويلتقي الفائز من ذلك اللقاء أمام الأهلي يوم السبت المقبل على ملعب 974 في كأس التحدي.

وسيكون الفائز من تلك المباراة على موعد مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر الجاري في ملعب لوسيل في نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.