منافس الأهلي المحتمل - مدرب باتشوكا: نعلم صعوبة مواجهة بوتافوجو.. وندافع عن الكرة المكسيكية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

جييرمو ألمادا - المدير الفني فريق باتشوكا

اعترف جييرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي بصعوبة مواجهة بوتافوجو البرازيلي في دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويستعد باتشوكا لمواجهة بوتافوجو غدا الأربعاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقال جييرمو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة بوتافوجو: "متحمسون بسبب التواجد في هذه البطولة الكبيرة ونحن أمام مسؤوليات كبيرة".

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وشدد "نحن هنا للدفاع عن سمعة الكرة المكسيكية التي نمثلها بصفتنا أبطال الكونكاكاف".

واعترف جييرمو "نعلم أن بوتافوجو يملك العديد من اللاعبين المميزين، ونقدر صعوبة مواجهتهم غدا لكننا واثقون من تقديم مباراة كبيرة وهدفنا الفوز باللقاء".

واختتم مدرب باتشوكا تصريحاته "تلقينا حفاوة كبيرة من المنظمين وسعداء بالتواجد في قطر الذين سبق لهم تنظيم كأس عالم رائعة".

ويلعب باتشوكا أمام بوتافوجو في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء على كأس دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتيننتال.

ويقام اللقاء على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة التي تستضيف الأدوار النهائية من البطولة.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة ليلاقي الأهلي المصري على كأس التحدي مساء السبت.

بينما يصعد الفائز من كأس التحدي ليواجه ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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