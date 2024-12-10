إنتركونتيننتال – حكم هولندي لإدارة مباراة بوتافوجو وباتشوكا.. وتواجد قطري

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد مهمة إدارة مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال" للحكم الهولندي داني ماكيلي.

ويتولى ماكيلي إدارة المباراة التي تقام غدا الأربعاء، على ملعب 974 في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتواجد ثنائي قطري ضمن طاقم تحكيم المباراة وهما عبد الرحمن الجاسم كحكم رابع، وطالب سالم المري كحكم مساعد احتياطي.

وتأهل باتشوكا للمباراة بعد تتويجه ببطولة كأس كونكاكاف للأندية، بينما فاز بوتافوجو البرازيلي ببطولة كوبا ليبارتادورس بتغلبه على أتليتكو مينيرو.

ويلتقي الفائز من المباراة مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.