تشكيل ريال مدريد - عودة فينيسيوس أمام أتالانتا.. ومبابي أساسي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 20:20

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - ريال مدريد

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تشكيل فريقه لخوض المواجهة المرتقبة ضد أتالانتا الإيطالي.

ويستعد أتالانتا لمواجهة ريال مدريد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وعاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور للتشكيل الأساسي لريال مدريد بعد تعافيه من الإصابة.

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فيما حافظ كيليان مبابي على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الملكي.

لا يتوفر وصف.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – أنطونيو روديجير – أوريلين تشواميني – فران جارسيا

خط الوسط: داني سيبايوس – فيديريكو فالفيردي – براهيم دياز - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور– كيليان مبابي.

ويحتل أتالانتا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

فيما يتواجد ريال مدريد في المركز 24 برصيد 6 نقاط.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد أتالانتا فينسيوس
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