تشكيل ريال مدريد - عودة فينيسيوس أمام أتالانتا.. ومبابي أساسي

مالديني: ريال مدريد أعظم نادي في التاريخ

سكاي: ليفركوزن يتحرك من أجل ضم موهبة ريال مدريد

بتواجد 6 من ريال مدريد.. الكشف عن التشكيل المثالي لعام 2024 من FIFPRO