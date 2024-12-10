بعد حضور 2677 عضوا.. عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنادي الزمالك

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:55

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - بيان رسمي

أغلقت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك باب التسجيل للأعضاء في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء وفقاً للمواعيد المحددة.

وحضر للجمعية العمومية 2677 عضوا فقط، مما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويشترط لاكتمال النصاب القانوني لعمومية الزمالك، حضور 10 آلاف عضو من أصل 112 ألفاً لهم حق الحضور.

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وقررت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية تكليف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية مع مناقشة بنود الجمعية العمومية.

فيما عدا بند الميزانية الذي سيتم إرساله للجهة الإدارية التي سترسله بدورها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتم السماح باستمرار الأعضاء المتواجدين داخل الخيمة المخصصة للتسجيل، وفقاً للائحة لحين انتهائهم من التسجيل في كشوف الحضور.

وتضم الجمعية العمومية 150 لجنة، تحت إشراف 5 مستشارين من النيابة الإدارية، وبدعم من 400 موظف إداري، و تم تخصيص موظفين لكل لجنة، من أجل ضمان سير العمل بعمومية النادي بسلاسة.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية للزمالك البنود التالية:

التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

النظر في تقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لعام 2023/2024، ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة لعام 2024/2025.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى اللواء المدير التنفيذي في الموعد القانوني.

الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:

اعتماد اللائحة المالية لشؤون الاشتراكات والعضوية.

الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر.

اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر.

النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للسادة الأعضاء بواقع 15% من قيمة الاشتراك السنوي طبقا لأحكام وضوابط اللائحة المالية رقم 159 لسنة 2021 وتعديلاتها.

النظر في استحداث بند رسوم جديدة بواقع 200 جنيه تحصل على الاشتراك السنوي مساهمة في مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار "تحصل مرة واحدة من الأعضاء".

الزمالك الجمعية العمومية
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