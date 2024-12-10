ذا أثليتك: فيفا يدرس استمرار كأس العالم للأندية 2029 بأمريكا.. و2033 في السعودية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:38

كتب : FilGoal

رونالدو - إنفانتينيو - كأس العالم للأندية

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" موقف النسختين المقبلتين من كأس العالم للأندية 2029 و2033.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية منافسات 2025 المقبلة بمشاركة الأهلي من مصر.

وكشف تقرير ذا أثليتك عن دراسة فيفا إقامة النسخة المقبلة أيضا 2029 في أمريكا.

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وأشار التقرير وفقا لمصادره إلى أن فيفا يسعى للحفاظ على الرعاة الأمريكيين حتى النسخة المقبلة في 2029.

وتعتبر تلك البطولة هي سادس منافسة كبرى تستضيفها أمريكا خلال ثماني سنوات.

واستضافت الولايات المتحدة الأمريكية منافسات كوبا أمريكا في الصيف الماضي، كما تستضيف كأس العالم للأندية 2025 بالإضافة لكأس العالم للمنتخبات 2026 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وربما كأس العالم للأندية 2029 وتختتم بكأس العالم للسيدات في 2031.

بينما يفكر فيفا في منح السعودية حق استضافة كأس العالم للأندية 2033 ويأتي ذلك تمهيدا لاستضافة كأس العالم للمنتخبات في 2034.

وتضم مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 كل من بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي وإنتر ميامي الأمريكي.

وستقام البطولة للمرة الأولى في التاريخ بنظام يجمع 32 فريقا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: بالميراس البرازيلي - بورتو البرتغالي - الأهلي - إنتر ميامي الأمريكي

المجموعة الثانية: باريس سان جيرمان الفرنسي - أتليتكو مدريد الإسباني - بوتافوجو البرازيلي - سياتل ساوندرز الأمريكي

المجموعة الثالثة: بايرن ميونيخ الألماني - أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بوكا جونيورز الأرجنتيني - بنفيكا البرتغالي

المجموعة الرابعة: فلامينجو البرازيلي - الترجي التونسي - تشيلسي الإنجليزي - كلوب ليون المكسيكي

المجموعة الخامسة: ريفر بليت الأرجنتيني - أوراوا ريدز الياباني - مونتيري المكسيكي - إنتر الإيطالي

المجموعة السادسة: فلومينينسي البرازيلي - بروسيا دورتموند الألماني - أولسان هيونداي الكوري - ماميلودي صنداونز

المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي - الوداد المغربي - العين الإماراتي - يوفنتوس الإيطالي

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني - الهلال السعودي - باتشوكا المكسيكي - سالزبورج النمساوي

الأهلي السعودية أمريكا كأس العالم للأندية
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