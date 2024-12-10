انتهت في أبطال أوروبا - جيرونا (0)-(1) ليفربول
الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:31
كتب : FilGoal
نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة جيرونا الإسباني وليفربول الإنجليزي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
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ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من الفوز في مبارياته الخمس، فيما يحل جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط من فوز و4 هزائم.
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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله محمد صلاح.
ق 84.. الحارس جادزانيجا يتصدى لتصويبة قوية من أرنولد من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء.
ق 76.. إليوت بديلا لكورتيس جونز في ثاني تبديل لليفربول.
ق 71.. تبديل أول لليفربول بخروج نونيز ونزول جاكبو بدلا منه.
ق 63.. جووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول من ضربة جزاء.
ق 60.. حكم الفيديو يلجأ لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة لويس دياز داخل منطقة الجزاء.
ق 50.. انطلق أرنوت دانجوما مهاجم جيرونا بطريقة رائعة ولكن سدد الكرة بعيدا عن المرمى.
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 38.. أليسون يتألق ويتصدى لتسديدة أسبريلا مهاجم جيرونا ويبعدها لركنية.
ق 35.. باولو جادزانيجا حارس جيرونا يتألق ويتصدى لانفراد أمام نونيز
ق 14.. انفراد لاعب جيرونا بريان خيل ولكن انزلق ليتصدى أليسون للكرة ويمنع هدفا جديدا لأصحاب الأرض.
ق 12.. صلاح يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.
ق 11.. كرة عرضية من أورتيجا وصلت لـ أرنوت دانجوما الذي لم ينجح في تسديد الكرة ليتابعها زميله أسبريلا ولكن تصدى لها أليسون ببراعة
ق 7.. سدد نونيز كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة.
ق 4.. ركنية لليفربول نفذها روبرتسون ولعبها جوميز رأسية ولكن تصدى لها حارس جيرونا وأبعدها لركنية.
بداية المباراة