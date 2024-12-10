انتهت في أبطال أوروبا - جيرونا (0)-(1) ليفربول

نقدم لكم تغطية مباشرة لمباراة جيرونا الإسباني وليفربول الإنجليزي في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

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ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من الفوز في مبارياته الخمس، فيما يحل جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط من فوز و4 هزائم.

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نهاية المباراة بفوز ليفربول بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

ق 84.. الحارس جادزانيجا يتصدى لتصويبة قوية من أرنولد من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء.

ق 76.. إليوت بديلا لكورتيس جونز في ثاني تبديل لليفربول.

ق 71.. تبديل أول لليفربول بخروج نونيز ونزول جاكبو بدلا منه.

ق 63.. جووووووووول محمد صلاح يسجل الهدف الأول لليفربول من ضربة جزاء.

ق 60.. حكم الفيديو يلجأ لتقنية الفيديو للتأكد من وجود ضربة جزاء لصالح ليفربول بعد عرقلة لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

ق 50.. انطلق أرنوت دانجوما مهاجم جيرونا بطريقة رائعة ولكن سدد الكرة بعيدا عن المرمى.

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38.. أليسون يتألق ويتصدى لتسديدة أسبريلا مهاجم جيرونا ويبعدها لركنية.

ق 35.. باولو جادزانيجا حارس جيرونا يتألق ويتصدى لانفراد أمام نونيز

ق 14.. انفراد لاعب جيرونا بريان خيل ولكن انزلق ليتصدى أليسون للكرة ويمنع هدفا جديدا لأصحاب الأرض.

ق 12.. صلاح يسدد كرة قوية مرت بجوار القائم.

ق 11.. كرة عرضية من أورتيجا وصلت لـ أرنوت دانجوما الذي لم ينجح في تسديد الكرة ليتابعها زميله أسبريلا ولكن تصدى لها أليسون ببراعة

ق 7.. سدد نونيز كرة قوية تصدى لها الحارس ببراعة ليحافظ على شباكه نظيفة.

ق 4.. ركنية لليفربول نفذها روبرتسون ولعبها جوميز رأسية ولكن تصدى لها حارس جيرونا وأبعدها لركنية.

بداية المباراة