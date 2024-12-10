منافس الأهلي - الأغلى في تاريخ النادي.. لاعب إنتر ميامي ينتقل إلى برايتون

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:18

كتب : FilGoal

دييجو جوميز لاعب إنتر ميامي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي انتقال لاعبه دييجو جوميز إلى برايتون الإنجليزي بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأصبح لاعب وسط منتخب أوروجواي أول صفقات برايتون الشتوية.

وكشف إنتر ميامي أن قيمة انتقال جوميز إلى برايتون هي الأكبر في تاريخ النادي الأمريكي.

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ويجيد جوميز البالغ من العمر 21 عاما اللعب في مركزي الوسط والجناح الأيسر.

ولعب جوميز مع إنتر ميامي في الموسم الماضي 24 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

ويحتل برايتون المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 15 جولة برصيد 24 نقطة.

ويتواجد إنتر ميامي مع الأهلي بالمجموعة الأولى في كأس العالم للأندية مع بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويلتقي إنتر ميامي مع الأهلي في افتتاح البطولة يوم 14 يونيو من عام 2025.

برايتون إنتر ميامي دييجو جوميز
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