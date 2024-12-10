سبورت: توتنام يزاحم برشلونة على مهاجم ليل

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 19:13

كتب : FilGoal

جوناثان ديفيد

دخل نادي توتنام سباق التعاقد مع الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي.

وينتهي تعاقد ديفيد مع ليل بنهاية الموسم الحالي ويمكنه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن توتنام دخل في مفاوضات جادة مع ديفيد لضمه خلال يناير المقبل.

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وأوضحت التقارير أن توتنام يخطط لإتمام صفقة ديفيد في أسرع وقت نظرا لاهتمام برشلونة الجاد بالمهاجم الكندي.

كما أظهر تشيلسي ومانشستر يونايتد ويوفنتوس اهتماما بضم الهداف الشاب في الصيف الماضي.

وسبق أن كشف ديفيد حلمه باللعب لبرشلونة في حوار سابق مع شبكة "ذا أثليتك".

صاحب الـ 24 عاما خاض هذا الموسم 19 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 2 في جميع المسابقات.

ومنذ انضمامه لليل خاض 202 مباراة سجل خلالها 97 هدفا وصنع 20 وتوج بلقبي الدوري الفرنسي 2021-22 والسوبر الفرنسي 2022.

وسبق أن فاز ديفيد بجائزة هداف الدوري البلجيكي مع جينت في موسم 2019-2020 بتسجيل 18 هدفا.

برشلونة توتنام جوناثان دافيد
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