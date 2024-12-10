الاتحاد الإسباني يحدد موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد المؤجلة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 18:58

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد فالنسيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تحديد موعد مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد المؤجلة.

وتقرر إقامة المباراة يوم 3 يناير المقبل بعد تأجيلها بسبب الإعصار الذي عانت منه مدينة فالنسيا في نهاية أكتوبر.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن تأجيل مباراة ريال مدريد وفالنسيا التي كان من المقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر في الجولة 12 من الدوري بسبب الإعصار.

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وكانت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية قد أعلنت حالة التأهب القصوى في نهاية أكتوبر جراء مياه الفيضانات التي تسبب فيها الإعصار دانا.

وتقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم ورئيسه ومجلس إدارته تعازيهم لأسر والمقربين من الضحايا الذين قتلوا بسبب العاصفة التي تعاني منها العديد من المناطق الإسبانية، وخاصة في فالنسيا وألباسيتي".

وأضاف البيان "يُعرب نادي ريال مدريد عن حزنه العميق وتضامنه مع جميع السكان المتضررين من هذه الكارثة، وينقل لهم كل دعمه".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر، ولديه مباراة مؤجلة.

بينما فالنسيا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 10 نقاط من 14 مباراة فقط.

ريال مدريد فالنسيا الدوري الإسباني
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