أرتيتا: أرسنال يعيش وضعا صعبا.. وافتقدنا الأساس الذي استندنا عليه الموسم الماضي

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن الإصابات التي تلاحق لاعبيه هذا الموسم، والذي أثر على دفاع الفريق وظهيري الجنب وهو ما استند عليه الموسم الماضي للمنافسة على لقب الدوري أمام مانشستر سيتي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: "لدينا إصابات عديدة من المفاصل إما بسبب التدخلات والبعض الآخر بسبب الأحمال الزائدة".

وأكمل "الإصابات أثرت على الفريق ولكننا يجب أن نتقابل الوضع ونعمل للأمام، ومازال أمامنا 24 ساعة قبل مواجهة موناكو لاتخاذ القرار الصحيح بعض اللاعبين مازالوا محل شك والبعض الآخر من المحتمل أن يكون جاهزًا للمباراة".

وأثنى أرتيتا على منافسه موناكو: "أنا معجب حقا بأداء فريق موناكو، ورأيت ما قدموه في دوري أبطال أوروبا، إنهم يشكلون تهديدا حقيقا ويمتلكون الكثير من الصفات."

وعن كيران تيرني العائد من الإعارة من ريال سوسيداد، قال أرتيتا: "كيران تيرني مستعد ويتدرب جيدا ومن المؤكد أنه سيحظى بفرصة في ظل الوضع الذي يعيشه الفريق في الوقت الحال ولأنه يستحق ذلك، ولهذا يتعين علينا منح الفرص لهذا النوع من اللاعبين".

وأضاف "الدفاع المستقر هو الأساس الذي استند عليه أرسنال في سعيه للفوز باللقب الموسم الماضي، ساليبا لعب كل المباريات ولم يغب جابرييل سوى في مباراتين، وغاب بن وايت الظهير الأيمن مباراة واحدة، وكان لدينا بعض الاضطراب في مركز الظهير الأيسر، كل ذلك افتقدناه هذا الموسم"

وسرد "مشكلاتنا الأكثر وضوحا في مركز الظهير، بعد إصابة أولكسندر زينتشينكو لينضم إلى ريكاردو كالافيوري وبن وايت، وتاكيهيرو تومياسو، كما غاب جورين تيمبر ومايلز لويس سكلي عن المباريات."

ولعب أرسنال أمام فولام في وجود توماس بارتي إلى مركز الظهير الأيمن وتحوّل تيمبر إلى مركز الظهير الأيسر، فيما شكّل الثنائي مع قلبي الدفاع ساليبا وجاكوب كيويور تاسع رباعي دفاعي لأرسنال في 15 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

كما عانى أرسنال أيضا من غياب ميكيل أوديجارد صانع ألعاب الفريق في 7 مباريات هذا الموسم بسبب الإصابة.

وعلق أرتيتا على تعادل أرسنال أمام فولام: "كنا نستحق الفوز، فولام سجل هدفا من تسديدتين فقط".

واستحوذ أرسنال على الكرة بنسة 66 % وخلق فرصا تزيد عن هدفين متوقعين في المباراة ولكن لم يتمكن سوى من تسجيل هدف وحيد.