كأس إنتركونتيننتال – مدافع باتشوكا: المشاركة في البطولة تجربة فريدة

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 18:41

كتب : FilGoal

لويس رودريجيز مدافع باتشوكا المكسيكي

يرى لويس رودريجيز مدافع باتشوكا المكسيكي أن مشاركة فريقه في كأس القارات للأندية تجربة فريدة ومثيرة للاهتمام.

وقال رودريجيز عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "عندما لعبنا نهائي كأس أبطال كونكاكاف قبل أشهر قيل إنها البطولة الأكثر أهمية التي خاضها النادي في الآونة الأخيرة بسبب أنها مؤهلة لكأس إنتركونتيننتال، وأيضا لأنها منحتنا تذكرة المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "لدي أطفال وعندما أكون بعيدا عن المكسيك أريدهم أن يروني أمثل النادي والمكسيك والقارة بالكامل، قد يكون الأمر صعبا عليهم فهمه لكن عندما يرونني من بعيد أعلن أن ذلك يملأهم بالبهجة".

أخبار متعلقة:
إنتركونتيننتال – مدرب باتشوكا: مواجهة الأهلي؟ نركز على بوتافوجو.. والكثير يتمنى أن يكون مكانا كأس إنتركونتيننتال - هنريكي وتيليس ولاعب منتخب الأرجنتين في قائمة بوتافوجو

وأتم تصريحاته "ستكون تجربة فريدة من نوعها أن نلعب ضد الفرق البرازيلية ونحن نعرف الصفات التي تتمتع بها كرة القدم البرازيلية، وأعتقد أن المباراة ستكون مثيرة للاهتمام من كلا الجانبين".

ويلعب باتشوكا غدا الأربعاء، ضد بوتافوجو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

باتشوكا إنتركونتيننتال
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال مؤتمر أنشيلوتي: الانتقاد جزء من طبيعة عملي.. وموقف مبابي أمام باتشوكا فيفا يعلن موعد طرح تذاكر مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 ماركا: مبابي جاهز لمواجهة باتشوكا.. وقرار مشاركته في يد أنشيلوتي في الجول يكشف - موقف الأهلي من تريزيجيه وبونجاح وماريانو وعبد المنعم قبل مونديال الأندية إنتركونتيننتال - عطل فني في طائرة ريال مدريد يؤخر رحلة الملكي إلى قطر كأس إنتركونتيننتال - مبابي ضمن قائمة ريال مدريد لمواجهة باتشوكا في الجول يوضح قواعد قيد اللاعبين في كأس العالم للأندية.. إعارة للبطولة فقط وتسجيل استثنائي
أخر الأخبار
رئيس البنك الأهلي: هذه حقيقة طلب الأهلي ضم ثلاثي الفريق.. ونتمنى مساعدته في المونديال 3 دقيقة | الدوري المصري
طائرة - سيدات الزمالك يخسرن المباراة الثانية في كأس العالم للأندية 16 دقيقة | كرة طائرة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء.. ليفربول في كأس الرابطة ونهائي إنتركونتيننتال 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - نهاية مهمة حازم إمام مع فريق الزمالك.. واستكمال عمله في الناشئين 10 ساعة | الدوري المصري
نيمار يقترب من العودة لصفوف الهلال 10 ساعة | سعودي في الجول
رباعية بالقدم اليسري.. يوفنتوس يكتسح كالياري ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
وصول شيخ بوزيان إلى مصر للانضمام إلى جهاز جروس في الزمالك 11 ساعة | الدوري المصري
مباراة في إنجلترا تشهد 38 ركلة ترجيح 11 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 فيديو في الجول - محمد الشناوي لجمهور الأهلي: أنا همشي 2 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 3 انتهت إنتركونتينينتال – الأهلي (0) 5-6 (0) باتشوكا.. الفريق المكسيكي يفوز 4 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية