كأس إنتركونتيننتال – مدافع باتشوكا: المشاركة في البطولة تجربة فريدة

يرى لويس رودريجيز مدافع باتشوكا المكسيكي أن مشاركة فريقه في كأس القارات للأندية تجربة فريدة ومثيرة للاهتمام.

وقال رودريجيز عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم: "عندما لعبنا نهائي كأس أبطال كونكاكاف قبل أشهر قيل إنها البطولة الأكثر أهمية التي خاضها النادي في الآونة الأخيرة بسبب أنها مؤهلة لكأس إنتركونتيننتال، وأيضا لأنها منحتنا تذكرة المشاركة في كأس العالم للأندية".

وأضاف "لدي أطفال وعندما أكون بعيدا عن المكسيك أريدهم أن يروني أمثل النادي والمكسيك والقارة بالكامل، قد يكون الأمر صعبا عليهم فهمه لكن عندما يرونني من بعيد أعلن أن ذلك يملأهم بالبهجة".

وأتم تصريحاته "ستكون تجربة فريدة من نوعها أن نلعب ضد الفرق البرازيلية ونحن نعرف الصفات التي تتمتع بها كرة القدم البرازيلية، وأعتقد أن المباراة ستكون مثيرة للاهتمام من كلا الجانبين".

ويلعب باتشوكا غدا الأربعاء، ضد بوتافوجو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.