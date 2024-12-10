تشكيل ليفربول - عودة أليسون وصلاح في الهجوم أمام جيرونا بـ دوري الأبطال

أعلن أرني سلوت المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه جيرونا في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وشهد تشكيل ليفربول عودة أليسون بيكر بعد تعافيه من الإصابة في أوتار الركبة.

ويغيب ماك أليستر للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء ليدفع بالثلاثي جرافينبيرخ، وسوبوسلاي، وكورتيس جونز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترنت ألكسندر أرنولد

الوسط: ريان جرافينبيرخ - دومينيك سوبوسلاي - كورتيس جونز

الهجوم: محمد صلاح - داروين نونيز - لويس دياز

وعلى مقاعد البدلاء: فيتيسلاف جاروس - كويمين كيلير - إندو - جاكبو - هارفي إليوت - جيمس ماكونيل - موريس - كوانساه.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من الفوز في مبارياته الخمس، فيما يحل جيرونا في المركز الـ30 برصيد 3 نقاط من فوز و4 هزائم.