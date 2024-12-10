تقرير تركي: مورينيو يتلقى عرضا من أحد فرق الدوري الإنجليزي

لا يزال جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق فنربخشة مطلوبا في الدوري الإنجليزي.

وكشفت تقارير تركية عن تقديم ولفرهامبتون عرضا من أجل التعاقد مع جوزيه مورينيو.

وأشارت التقارير إلى رغبة ولفرهامبتون للتعاقد مع مورينيو في أقرب وقت ممكن.

وتقدم ولفرهامبتون بعرض بقيمة 5 ملايين جنيه إستترليني لصالح فنربخشة من أجل الحصول على خدمات مورينيو.

ويعاني ولفرهامبتون من سلسلة من النتائج السيئة هذا الموسم إذ يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وحقق ولفرهامبتون 9 نقاط خلال 15 جولة أقيمت ولم يحقق سوى انتصارين فقط.

أما فنربخشة فيحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري التركي تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وجمع فنربخشة 32 نقطة في الدوري التركي خلال 14 جولة وبفارق ست نقاط عن جالاتاسراي متصدر الترتيب.

وخسر فنربخشة مباراته الأخيرة في الدوري أمام بشكتاش بهدف دون مقابل.