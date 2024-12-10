إنتركونتيننتال – مدرب باتشوكا: مواجهة الأهلي؟ نركز على بوتافوجو.. والكثير يتمنى أن يكون مكانا

يرى جويلرمو ألمادا المدير الفني لـ باتشوكا المكسيكي أن الكثير من أندية العالم تتمنى أن تكون في مكان فريقه خلال بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال.

وقال ألمادا عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم: "هناك أكثر من 10 آلاف فريق حول العالم ومئات الآلاف من اللاعبين يحلمون باللعب في هذه المرحلة، نحن من بين 5 فرق تتنافس على هذا الشرف".

وأضاف "حظينا بترحيب رائع في قطر في كل شيء، من حيث التنظيم وإعداد التدريب وتوفير كل ما نحتاجه والإقامة".

وأكمل "واثق من حضور جماهير باتشوكا بأعداد كبيرة، وهو تحد للنادي ولنا ولا شك أيضا للجماهير".

وبسؤاله عن مواجهة الأهلي ثم ريال مدريد رد قائلا: "تركيزنا المباشر على مباراة بوتافوجو ولن يكون من الحكمة أن ننظر إلى ما هو أبعد من ذلك، إنه فريق قوي يضم لاعبين رائعين وجودة فنية استثنائية".

وأتم تصريحاته "كرة القدم البرازيلية متقدمة بخطوة أو اثنتين عن بقية العالم، ومع ذلك سنقاتل من أجل أحلامنا بالتواضع والتصميم".

ويلعب باتشوكا غدا الأربعاء، ضد بوتافوجو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.