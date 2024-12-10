المغربي الثاني.. أيوب الكعبي أفضل لاعب أجنبي في اليونان

حصد المغربي أيوب الكعبي مهاجم أولمبياكوس جائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني.

أيوب الكعبي النادي : أولمبياكوس أولمبياكوس

وبات الكعبي المغربي الثاني الذي يحصد الجائزة بعد مواطنه يوسف العربي.

وتوج الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني، وذلك في إطار الحفل الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين لكرة القدم الذي أقيم في أثينا.

وحصل أيوب الكعبي على جائزة أفضل لاعب كرة قدم أجنبي لموسم 2023/2024.

وقال الكعبي عقب تسلمه الجائزة: "شرف كبير لي أن أحصل على هذه الجائزة، وأود أن أتوجه بالشكر إلى عائلتي، زوجتي، فريقي، المدرب وكل فرد في عائلة أولمبياكوس.

وسجل الكعبي 17 هدفًا وتمريرتين حاسمتين في 31 مباراة بالدوري اليوناني عن موسم 2023-2024.

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