دوري السيدات - الزمالك يكتسح الاتحاد بـ9 أهداف.. وزد يفوز على بيراميدز بخماسية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

أليس أوجيبي لاعبة سيدات الزمالك تحتفل بهدفها ضد زد

حققت سيدات الزمالك فوزًا على حساب سيدات الاتحاد السكندري بنتيجة 9-0 في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري للكرة النسائية.

سجلت أهداف الزمالك أليس أوياه أوجيبي بواقع 3 أهداف، بالإضافة إلى هدف واحد لكل من ياتوندي أتنوكي فاچوبي، وميرال خضر، وسمر محمد، وفدوي عصام، وشيماء علي، ولوجين ياسر.

وسيطرت لاعبات الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وصنع الفريق عدة فرص نتج عنها تسجيل 9 أهداف.

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ويقود فريق الزمالك عادل حسين مديراً فنياً، ومحمود خميس مدرباً عاماً، وحسام محمد ومحمد سمير مدربين مساعدين، وياقوت فاروق مدرباً لحراس المرمى، وسيف الدين خالد إدارياً، وإيمان محمد جمال طبيباً.

ورفع فريق سيدات الزمالك رصيده إلى 21 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد سيدات الاتحاد السكندري عند نقطة وحيدة في المركز الـ17 وقبل الأخير.

وفي مباريات أخرى ضمن الجولة ذاتها، فازت سيدات المقاولون على الجونة 2-1.

سيدات المقاولون في المركز التاسع برصيد 15 نقطة، والجونة في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.

وحققت سيدات زد الفوز بنتيجة كبيرة على حساب بيراميدز بنتيجة 5-1.

وتحتل سيدات زد المركز الثالث برصيد 24 نقطة، نفس رصيد البنك الأهلي صاحبات المركز الثاني، فيما يحل بيراميدز ثامنا برصيد 15 نقطة.

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