كأس إنتركونتيننتال - هنريكي وتيليس ولاعب منتخب الأرجنتين في قائمة بوتافوجو

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لأندية الأهلي وبوتافوجو وباتشوكا المشاركين في كأس إنتركونتيننتال.

وكشف فيفا عن القائمة النهائية لفريق بوتافوجو والتي تضم 26 لاعبا قبل مواجهة باتشوكا المكسيكي غدا الأربعاء.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم تواجد لويز هنريكي نجم الفريق أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد وبورتو السابق وتياجو ألمادا لاعب منتخب الأرجنتين.

وكان ليون الفرنسي قد أتم صفقة انتقال تياجو ألمادا لكن بداية من يناير 2025.

ويلعب بوتافوجو أمام باتشوكا تحت مسمى لقب دربي الأمريكيتين ضمن منافسات كأس إنتركونتينينتال.

وجاءت قائمة بوتافوجو كالآتي:

حراسة المرمى: جاتيتو فيرنانديز - جون فيكتور - راؤول جوناس.

الدفاع: لوكاس هالتير - ماتيو بونتي - أليكس تيليس - باستوس - فيرناندو مارسال - أدريلسون شاوان - لويس إدواردو كويبانو.

الوسط: دانيلو باربوسا - دانيلو تشي - جيفيرسون سافارينو - مارلون فريتاس - تياجو ألمادا - جريجوري فافيرو - آلان - كارلوس إدواردو - أوسكار روميرو.

الهجوم: لويز هنريكي - فرانسيسكو سواريس - جونيور سانتوس - ماتيوس مارتينس - جيفينيو - إجور جيسوس.

وسبق وأن لعب آلان لاعب وسط بوتافوجو لفريق نابولي، كما لعب لويز هنريكي مع ريال بيتيس قبل الانضمام لبوتافوجو.

ويتأهل الفائز بدربي الأمريكيتين إلى منافسات كأس التحدي بنصف نهائي إنتركونتيننتال أمام الأهلي المصري.

ويقام كأس التحدي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.