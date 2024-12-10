كأس إنتركونتيننتال – إدريسي سالومون روندون على رأس قائمة باتشوكا

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 17:43

كتب : FilGoal

باتشوكا - دوري أبطال كونكاكاف

أعلن جويلرمو ألمادا المدير الفني لـ باتشكوا المكسيكي عن قائمة فريقه التي ستلعب بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وضمت القائمة 26 لاعبا كما كشف عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلى رأسها المغربي أسامة إدريسي والفنزويلي ساولمون روندون نجم وست بروميتش ألبيون الإنجليزي السابق.

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ويلعب باتشوكا غدا الأربعاء، ضد بوتافوجو البرازيلي في العاصمة القطرية الدوحة.

والفائز من المباراة يلتقي مع الأهلي في نصف نهائي البطولة المؤهل إلى النهائي لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا.

وجاءت قائمة باتشوكا كالآتي:

المرمى: دافيد شاريم - كارلوس مورينو - خوسيه أولوجيو جاراتي

الدفاع: سيرجيو باريتو - ألونسو أخيفيس - بريان جونزاليس - جوستافو كابرال - لويس رودريجيز - كارلوس سانشيز

الوسط: بيدرو بيدرازا - نيلسون ديوسا – أنخيل مينا – ألفونسو جونزاليس – آلان إيرنيستو – إلياس مونتيل – سيرجيو هيرنانديز – أندريس ميكولتا – جورجي فاسكيز بيرلانجا – خوسيه بابلو سالفادور

الهجوم: فابر جيل - بروخا جونزاليس - أسامة إدريسي - أليكسيس دومينيجيز - سالومون روندون - أوين جونزاليس – سيرجيو أجوايو كاستيلو

باتشوكا إنتركونتيننتال
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