كأس إنتركونتيننتال - فيفا يكشف القائمة النهائية للأهلي.. تواجد يوسف أيمن واستبعاد ثنائي الشباب

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 17:26

كتب : FilGoal

جلسة تصوير الأهلي لكأس إنتركونتيننتال - يوسف أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القائمة النهائية لأندية الأهلي وبوتافوجو وباتشوكا المشاركين في كأس إنتركونتيننتال.

يوسف أيمن

النادي : الأهلي

الأهلي

وكشف فيفا عن القائمة النهائية للأهلي والتي تضم 26 اسما فقط، بينما تغادر بعثة الأهلي بـ 28 لاعبا.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم تواجد يوسف أيمن مدافع الفريق.

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بينما تم استبعاد الثنائي الشاب مصطفى أبو الخير وسمير محمد من القائمة النهائية.

ويلعب الأهلي في تمام السابعة من مساء السبت المقبل أمام الفائز من دربي الأمريكيتين على كأس التحدي باستاد 974.

بينما يقام دربي الأمريكيتين غدا الأربعاء بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في دربي الأمريكيتين.

وبالتالي أصبحت قائمة الأهلي النهائية كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء – مصطفى مخلوف.

الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – يوسف أيمن – خالد عبد الفتاح – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس - عمر كمال.

الوسط: كريم وليد - مروان عطية - عمرو السولية - عمر الساعي - أحمد نبيل "كوكا" - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد - بيرسي تاو - رضا سليم - وسام أبو علي - محمود عبد المنعم "كهربا" - محمد عبد الله.

ويلتقي الفائز بكأس التحدي مع ريال مدريد في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ويشارك الأهلي في البطولة بصفقته بطل دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تغلب على العين في كأس القارات الثلاث والذي أقيم على استاد القاهرة.

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