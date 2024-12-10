هاري كين يعود لصفوف بايرن بعد لقاء شاختار

يستعيد بايرن ميونيخ هدافه هاري كين عقب مباراة شاختار في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد بايرن لمواجهة شاختار في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في غياب كين الذي بدأ في التعافي من الإصابة.

ففي ظل استعداد الفريق لخوض اللقاء مساء الأربعاء، تدرب كين بالكرة تمهيدا لعودته لتدريبات الفريق الجماعية.

وبذلك أصبح كين جاهزا للمشاركة في المباراتين الأخيرتين لبايرن هذا العام، ضد ماينز يوم السبت المقبل، وأمام لايبزيج يوم الجمعة التالي.

وبعدها ستبدأ فترة الراحة الشتوية في الدوري الألماني.

وكان نجم توتنام السابق قد أصيب في العضلة الخلفية خلال لقاء بوروسيا دورتموند نهاية نوفمبر الماضي.

وغاب قائد منتخب إنجلترا عن مباراتي بايرن ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا وهايدنهايم في الدوري.

وتقام مباراة بايرن أمام مضيفه شاختار في ألمانيا على الرغم من كونها مباراة شاختار وذلك بسبب الحرب في أوكرانيا