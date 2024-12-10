مؤتمر موتا: سنخلق المشاكل لمانشستر سيتي ولكن

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 17:02

كتب : FilGoal

تياجو موتا - يوفنتوس ضد كومو

رفع تياجو موتا مدرب يوفنتوس راية التحدي في وجه مانشستر سيتي قبل صدام الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال موتا في مؤتمر صحفي: "سنواجه فريقًا يتميز بخصائص معينة، يجب أن نكون مستعدين للدفاع بشكل جيد عندما يهاجمون، وأن نلعب بجودة عالية عندما تكون الكرة بحوزتنا".

أخبار متعلقة:
مالديني: ريال مدريد أعظم نادي في التاريخ سيتي يستعيد نجميه قبل مواجهة يوفنتوس جوارديولا: لن أدرب أي نادي بعد مانشستر سيتي تيليجراف: مانشستر يونايتد ينوي بيع ماركوس راشفورد

وأضاف "مانشستر سيتي فريق يحب الهجوم، ولكن يمكننا أيضا أن نخلق لهم المشاكل عندما نستحوذ على الكرة. ولكن يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز".

وتابع "نحن فريق شاب يمكنه التحسن في كل جوانب اللعبة. لقد أظهرنا شخصية رائعة، ونحن نتطور بفضل الأداء الجماعي الذي نقدمه على أرض الملعب".

وواصل "ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، لقد فاز مانشستر سيتي بكل شيء في السنوات الأخيرة، بيب جوارديولا مدرب رائع، والواقع أثبت ذلك".

وأتم موتا "من المهم أن نواجه خطورة سيتي بالطريقة الصحيحة وأن نقوم بذلك كفريق جماعي".

ويتواجد يوفنتوس في المركز الـ19 بمرحلة الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ17 بـ8 نقاط أيضا.

مانشستر سيتي يوفنتوس بيب جوارديولا تياجو موتا
نرشح لكم
جوارديولا: المستقبل لـ يوفنتوس.. وهذا ما نفتقده موتا: لعبنا بالقلب والروح وكذلك العقل أمام مانشستر سيتي.. وماكيني يمكنه فعل كل شيء ترتيب أبطال أوروبا - تقدم برشلونة وخسارة إنتر.. واستمرار تراجع مانشستر سيتي فليك: نستهدف التأهل المباشر لثمن النهائي. وهذا أكثر شيء أعجبني أمام دورتموند أولمو: ألحقنا بـ دورتموند الهزيمة الأولى على ملعبه أمام جماهير استثنائية أرسنال يهزم موناكو بثلاثية ويواصل التقدم في دوري أبطال أوروبا فليك يكرس العقدة.. برشلونة يفوز على دورتموند في مباراة الأهداف الخمسة يوفنتوس يزيد معاناة مانشستر سيتي ويسقطه بهدفين في دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
مدرب الترجي: نعوّل على روح المجموعة لتخطي غياب ساس ضد بيراميدز 16 دقيقة | الكرة الإفريقية
تقرير: مولودية الجزائر يرفض التخلي عن باتريس بوميل 31 دقيقة | الوطن العربي
ناد فرنسي في مفاوضات متقدمة مع زياش.. وعقبة وحيدة ساعة | ميركاتو
سالم الدوسري مهدد بالغياب عن كأس الخليج ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - الأهلي يخسر من سيفيتانوفا الإيطالي ويودع مونديال الأندية ساعة | كرة طائرة
إنتركونتيننتال - رئيس باتشوكا: جماهير الأهلي يريدون رد الاعتبار.. ونتطلع لضم لاعبين عرب في المستقبل 2 ساعة | الكرة المصرية
إنتركونتيننتال - وسام أبو علي: باتشوكا ليس خصما سهلا.. ومتعطش للمشاركة في هذه المواعيد الكبرى 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات السبت 14ديسمبر - الأهلي يواجه باتشوكا.. وبيراميدز أمام الترجي وليفربول وريال مدريد 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خبر في الجول - الزمالك يستقر على جهاز فني مؤقت بقيادة مجدي ويعاونه إمام والمندوه 2 خبر في الجول - جوميز يطلب من الزمالك رحيل مجدي ومساعديه الأجانب لفريقه الجديد 3 في الجول كلاسيك - عندما فرط الأهلي في تفوقه أمام باتشوكا وخسر في مونديال الأندية 4 جوميز يطلب الرحيل عن الزمالك.. وخطوة من مجلس الإدارة