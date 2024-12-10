مؤتمر موتا: سنخلق المشاكل لمانشستر سيتي ولكن

رفع تياجو موتا مدرب يوفنتوس راية التحدي في وجه مانشستر سيتي قبل صدام الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال موتا في مؤتمر صحفي: "سنواجه فريقًا يتميز بخصائص معينة، يجب أن نكون مستعدين للدفاع بشكل جيد عندما يهاجمون، وأن نلعب بجودة عالية عندما تكون الكرة بحوزتنا".

وأضاف "مانشستر سيتي فريق يحب الهجوم، ولكن يمكننا أيضا أن نخلق لهم المشاكل عندما نستحوذ على الكرة. ولكن يجب أن نكون في أقصى درجات التركيز".

وتابع "نحن فريق شاب يمكنه التحسن في كل جوانب اللعبة. لقد أظهرنا شخصية رائعة، ونحن نتطور بفضل الأداء الجماعي الذي نقدمه على أرض الملعب".

وواصل "ستكون مباراة قوية بين فريقين كبيرين، لقد فاز مانشستر سيتي بكل شيء في السنوات الأخيرة، بيب جوارديولا مدرب رائع، والواقع أثبت ذلك".

وأتم موتا "من المهم أن نواجه خطورة سيتي بالطريقة الصحيحة وأن نقوم بذلك كفريق جماعي".

ويتواجد يوفنتوس في المركز الـ19 بمرحلة الدوري برصيد 8 نقاط.

فيما يحتل مانشستر سيتي المركز الـ17 بـ8 نقاط أيضا.

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