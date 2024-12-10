مالديني: ريال مدريد أعظم نادي في التاريخ

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 16:45

كتب : FilGoal

باولو مالديني - ميلان

يرى باولو مالديني أسطورة كرة القدم أن ريال مدريد هو النادي الأعظم في التاريخ.

وزار مالديني مقر إقامة بعثة ريال مدريد قبل مواجهة أتالانتا.

وقال مدافع ميلان التاريخي لقناة ريال مدريد: "أرى أن ريال مدريد هو أعظم نادي في تاريخ كرة القدم".

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وأتم "بعد ريال مدريد يأتي ميلان ثانيا، الفريق الحالي لريال مدريد رائع".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه أتالانتا في المباراة التي ستجمعهما مساء اليوم الثلاثاء في الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في جدول ترتيب دوري الأبطال برصيد 6 نقاط.

ويلعب من المركز التاسع وحتى 24 تصفيات لتحديد باقي المتأهلين إلى دور الـ16.

وبينما يأتي أتالانتا في المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة.

ومحليا، استغل ريال مدريد تعادل برشلونة مع ريال بيتيس بهدفين لكل فريق وقلص الفارق معه وسنحت له الفرصة مرة أخرى في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني إذا فاز على فالنسيا في المباراة المؤجلة.

وارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 36 في 16 مباراة محتلا وصافة جدول الترتيب خلف برشلونة.

ريال مدريد ميلان دوري أبطال أوروبا مالديني
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