سيتي يستعيد نجميه قبل مواجهة يوفنتوس

استعاد مانشستر سيتي لاعبيه ماتيو كوفاسيتش وفيل فودين قبل مواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويحل سيتي ضيفا على يوفنتوس ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وشارك الثنائي في تدريب يوم الثلاثاء قبل يوم من اللقاء المرتقب.

وغاب كوفاسيتش عن المباريات الـ5 الأخيرة بسبب الإصابة.

بينما غاب فودين عن مباراة كريستال بالاس الأخيرة بسبب المرض.

وتعادل سيتي 2-2 مع كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، ليواصل نتائجه السلبية مؤخرا.

دخل رجال بيب جوارديولا المباراة مع غياب جون ستونز وناثان آكي ومانويل أكانجي وماتيو كوفاسيتش ورودريجو وأوسكار بوب بسبب الإصابة، بينما تم استبعاد فيل فودين بسبب المرض.

التعادل أبقى سيتي في المركز الرابع برصيد 27 نقطة، فيما واصل كريستال بالاس استفاقته وارتقى للمركز الـ 16 برصيد 13 نقطة.

ولم يحقق سيتي الفوز خارج أرضه في الدوري الإنجليزي للمباراة الرابعة هذا الموسم بـ 3 هزائم وتعادل.

وعاد هالاند للتسجيل بعد غياب 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، ورفع رصيده لـ 13 هدفا بالتساوي مع محمد صلاح في الصدارة.