جوارديولا: لن أدرب أي نادي بعد مانشستر سيتي

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2024 - 15:57

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

أعلن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حاليا نيته في عدم تولي تدريب أي نادي لآخر عقب تركه لفريقه الحالي.

جوسيب جوارديولا

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة يوفنتوس غدا على ملعب أليانز بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

وقال جوارديولا خلال للصحفيين على هامش المباراة: "لن أقوم بتدريب فريقا آخر وأنا هنا أتحدث عن المستقبل البعيد لأنني لن أرحل حاليا عن مانشستر سيتي".

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وواصل "لن يكون لدي الطاقة لأذهب إلى دولة أخرى وأبدأ من جديد وأقوم بنفس الأشياء التي أقوم بها حاليا من التدريبات وهذه الأشياء، لا لا ولكن ربما مع منتخب وطني لأن الأمر مختلف".

وتابع "أريد ترك تدريب الأندية وأن أذهب للعب الجولف ولكن لا أستطيع حاليا، وسيأتي الوقت وأقول هذا كافي وسأتوقف حينها".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الـ 17 في جدول ترتيب البطولة برصيد 8 نقاط.

مانشستر سيتي بيب جوارديولا
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