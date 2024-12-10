طبيب الزمالك يوضح تفاصيل إصابة بنتايك ومدة غيابه

أوضح محمد أسامة طبيب الزمالك إصابة محمود بنتايك لاعب الفريق أثناء مباراة إنييمبا النيجيري.

وقال أسامة للمركز الإعلامي لناديه: "إصابة بنتايك في المفصل ما بين الترقوة ولوح الكتف".

وأتم "سيغيب بنتايك لفترة ما بين 3 إلى 4 أسابيع".

وكان أسامة قد كشف في وقت سابق عقب المباراة إصابة مصطفى الزناري وأحمد محمود إذ قال للمركز الإعلامي لناديه: "الزناري تعرض للإصابة في العضلة الخلفية".

وأنهى "أحمد محمود يعاني من شد في عضلة السمانة، وسيخضع الثنائي لأشعة عقب العودة للقاهرة لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج".

وأصيب الظهير الأيسر المغربي بعد تدخل عنيف من أحد لاعبي إنييمبا قبل أن يتلقى العلاج ويكمل الشوط الأول.

وقرر جوزيه جوميز المدير الفني للفريق استبداله بين شوطي المباراة.

وسقط الزمالك في فخ التعادل مع إنييمبا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك منافسه المصري يوم الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.

وتقاسم المصري صدارة ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط مع الزمالك.

فيما تساوي بلاك بولز الترتيب مع إنييمبا بنقطة وحيدة في المركزين الثالث والرابع.